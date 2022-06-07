Прыгнул в воду с пирса: студент утонул в Актау во время съемок видео для TikTok

Фото с места событий: Lada.kz

Трагедия произошла сегодня в одном из микрорайонов Актау - утонул молодой человек. Водолазы заняты поисками тела погибшего парня. Инцидент прокомментировали в ДЧС региона.

Как сообщили корреспондентам местного издания "Лада" в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, студент первого курса одного из колледжей Актау 2004 года рождения утонул в море - трагедия случилась в 15-м микрорайоне города.

По сообщениям спасателей, студенты снимали видео для соцсети Tik-Tok, один из них прыгнул в воду с пирса. Молодой человек не вынырнул.

Поиски тела продолжаются, добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973053-prygnul-v-vodu-s-pirsa-student-utonul-v-aktau-vo-vremya-semok-video-dlya-tiktok/