Первый замгендиректора VK погиб в России

Владимир Габриелян. Фото: VK/Владимир Габриелян

Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян погиб в результате несчастного случая, передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

До этого сообщалось, что Габриелян и еще трое человек, включая менеджера по закупкам Сергея Мерзлякова, находились в Ненецком автономном округе (НАО). Когда группа двигалась на вездеходах вдоль Белого моря, но при переходе реки машины вместе с людьми перевернулись, Габриеляна и Мерзлякова потащило в море. Оба пропали.

Позже стало известно, что тела пропавших нашли.

"Тела нашли. Поисково-спасательные работы закончены. Выжившие находятся в Нарьян-Маре", - сказал волонтер "Лиза Алерт" в НАО.

Владимир Габриелян работал на Mail.ru Group с 2001 года. Позже компания сменила название на VK. Должность вице-президента и технического директора занимал с 2005 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1972989-pervyy-zamgendirektora-vk-pogib-v-rossii/