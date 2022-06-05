Три маленьких ребенка утонули в реке Иргиз в Актюбинской области

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Сегодня, 5 июня, стало известно о трагедии, произошедшей на реке Иргиз Иргизского района Актюбинской области: накануне там утонули трое детей в возрасте четырех-пяти лет.

Как пишет газета "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС, трагедия произошла накануне в километре от села Акши Иргизского района.

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области в 19:00 4 июня.

По предварительной информации, трое детей 2017 и 2018 годов рождения остались без присмотра со стороны взрослых.

"Не разрешайте ребенку гулять у воды, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь. Подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией", – призвали казахстанцев в пресс-службе ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1972618-tri-malenkih-rebenka-utonuli-v-reke-irgiz-v-aktyubinskoy-oblasti/