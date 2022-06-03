Столб уличного освещения упал на ребенка в парке Караганды

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Инцидент, едва не окончившийся трагедией, произошел в центральном парке Караганды - на 10-летнего ребенка упал столб уличного освещения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Как рассказали в полиции, несчастный случай произошел в пятницу, 3 июня, в 12:35. Мальчик катался по парку на велосипеде, когда на него упал столб.

Пострадавшего ребенка срочно госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

"Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области 6-летнего мальчика зажало между бетонными плитами - малыша вызволили спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1972496-stolb-ulichnogo-osvescheniya-upal-na-rebenka-v-parke-karagandy/