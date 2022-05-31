Застрявшую в глубокой трубе собаку спасли в Петропавловске

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Спасатели Петропавловска вызволили из глубокой трубы собаку. На жалобно скулившее животное обратили внимание волонтеры общественного объединения по защите животных "Фауна".

Как рассказали в ДЧС СКО изданию Sputnik Казахстан, собака скулила на дне металлической трубы, заполненной грязной водой. Увидевшие это зоозащитники пытались самостоятельно помочь животному, но в итоге обратились к спасателям.

"Прибыв на место ЧП, специалисты оперативно-спасательного отряда увидели волонтеров, безуспешно пытавшихся помочь бедной дворняжке. Белая собачка сжалась от страха в самом низу холодной западни и жалобно скулила", - сообщили в ведомстве.

Оценив обстановку, спасатели, возглавляемые опытным руководителем Сергеем Черкасовым, сразу приступили к работе. Так как спуститься вниз из-за узости трубы не было возможности, они извлекли животное с помощью петли на прочной веревке.

"Озябшая собачка, судя по всему, провела в трубе промозглую ночь. Спасатели передали ее в руки волонтеров. На днях на имя начальника департамента по ЧС СКО полковника Рамиля Камалова пришло письмо с благодарностью от руководителя МОО "Фауна" Юлии Абрамовой", - добавили в ДЧС.

Волонтеры выразили благодарность всем сотрудникам ДЧС, участвовавшим в спасательной операции.

"Cамостоятельно она не выбралась бы никак. Без помощи ваших сотрудников собака погибла бы мучительной смертью", - подчеркнули зоозащитники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971745-zastryavshuyu-v-glubokoy-trube-sobaku-spasli-v-petropavlovske/