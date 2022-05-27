Уголовное дело завели полицейские из-за падения баннера в Нур-Султане

Баннер упал в Нур-Султане. Фото: t.me/qumash_kz

Вчера в Нур-Султане упавший баннер задел женщину и подростка, которые были госпитализированы с различными травмами. В полиции начали расследовать это дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

В ДП Нур-Султана сообщили, что вчера во время падения баннера пострадали 12-летняя девочка и 34-летняя женщина, которые стояли внизу.

"26 мая текущего года в УП района Алматы поступило сообщение о том, что перед главным входом во Дворец мира и согласия от сильного ветра баннер сдвинулся в правую сторону и упал", – отметили сотрудники полиции.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

Кроме того, ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата района Алматы в Нур-Султане.

"Конструкция была закреплена специальной арматурой и анкерами согласно требованиям. Тем не менее в отношении подрядной организации готовится предписание о недобросовестном выполнении своих обязательств", – сообщили представители районного акимата.

Напомним, что ранее о состоянии пострадавших сообщили в Управлении общественного здравоохранения Нур-Султана.

Отмечалось, что девочка после осмотра была отпущена домой, а женщина будет находиться в больнице и получать стационарное лечение до полного выздоровления.

"В последующем также будет оказана поддержка для восстановления здоровья женщины и материальная компенсация. Сотрудники аппарата акима района Алматы находятся на связи с родственниками пострадавшей", – добавили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971368-ugolovnoe-delo-zaveli-politseyskie-iz-za-padeniya-bannera-v-nur-sultane/