Металлическая конструкция упала на женщину и подростка из-за сильного ветра в Нур-Султане

Баннер, упавший в Нур-Султане. Фото: t.me/qumash_kz

В столице из-за сильного ветра упал баннер – пострадали женщина и подросток. Оба пострадавших были госпитализированы с различными ушибами и травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здравоохранения Нур-Султана.

"26 мая в 20:05 поступило сообщение от службы "103" о том, что по проспекту Тауелсиздик 53, возле дворца "Мира и Согласия", из-за сильного ветра упал рекламный баннер на женщину, 1988 года рождения", - заявили в пресс-службе ДЧС Нур-Султана.

Как сообщили в столичном УОЗ, бригада скорой помощи приехала на место в течение трех минут.

"Пострадавшие (1 взрослый, 1 подросток) были доставлены в многопрофильные городские стационары с различными ушибами и травмами для проведения полного обследования пострадавших. На уровне приемного покоя им оказали всю необходимую медицинскую помощь профильные специалисты больниц", – отметили в ведомстве.

Состояние пострадавшей женщины на данный момент оценивается как стабильное. По информации УОЗ, она будет находиться в больнице и получать стационарное лечение до полного выздоровления.

Второй пациент был осмотрен специалистами, осложнений выявлено не было, состояние – среднее.

"Врачи провели полное обследование, после чего пациент была отпущена на амбулаторное лечение", – добавили в пресс-службе службу Управления общественного здравоохранения Нур-Султана.

Информация о пострадавших также была размещена в одном из городских Instagram-сообществ.

По словам очевидцев, конструкция пролетела примерно 10-15 метров.

"Также, по его словам, эта махина никак не была закреплена и держалась лишь на собственном весе", – говорится в публикации.

Кроме того, авторы сообщения заявили, что пострадавшая женщина ночью была прооперирована.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971318-banner-upal-na-zhenschinu-i-rebenka-iz-za-silnogo-vetra-v-nur-sultane/