3-летний малыш выпал из окна, пока мама была в магазине в Косшы

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В Косшы 3-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже. Ребенка срочно госпитализировали в столичную больницу, сообщается на официальной Instagram-странице ДП Акмолинской области.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел еще 21 мая. В отделение нейрохирургии детской городской больницы Нур-Султана попал малыш 2019 года рождения.

В ходе проверки правоохранители установили, что ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже. Мама мальчика в этот момент находилась в продуктовом магазине рядом с домом.

Отмечается, что семья благополучная, на учете в органах системы профилактики не состоит.

"В ходе дальнейшей проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщили в полиции.

Сейчас состояние пострадавшего малыша оценивается как стабильное.

Напомним, ранее в Нур-Султане прохожий спас 3-летнюю девочку, едва не выпавшую из окна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1970877-3-letniy-malysh-vypal-iz-okna-poka-mama-byla-v-magazine-v-kosshy/