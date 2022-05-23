Останки утонувшего мужчины спустя 3,5 года нашли в Кызылординской области

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В декабре 2018 года мужчина в качестве пассажира выехал на машине с зимовки. Водитель не справился с управлением, автомобиль упал в канал. Останки утонувшего обнаружили лишь спустя почти 3,5 года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Кызылординской области.

По информации ведомства, 20 мая 2022 года в 88 км от Кызылорды в канале Караузяк пятеро спасателей на одном плавсредстве и с привлечением одной единицы техники проводили поиски мужчины 1973 года рождения.

Он 17 декабря 2018 года выехал на автомашине "УАЗ-Фермер" с зимовки Кара-Арын. Водитель не справился с рулевым управлением и съехал в канал. Его тело обнаружили спустя полгода, пассажира найти не удавалось. Поиски приостанавливались, а потом возобновились.

20 мая в 13.45 часов в 50 км от места происшествия останки утонувшего мужчины были извлечены из канала Караузяк, ширина которого составляет 8 метров, глубина - 3 метра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1970621-ostanki-utonuvshego-muzhchiny-spustya-35-goda-nashli-v-kyzylordinskoy-oblasti/