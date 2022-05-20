Ребенок провалился в канализацию рядом со школой в Атырау

Место происшествия. Фото: instagram.com/zello_atyrau

20 мая в Атырау ученик начальных классов провалился в канализацию рядом со школой. В коммунальной организации прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото с места происшествия появилось в соцсетях. Ситуацию под постом прокомментировали в "Атырау облысы Су Арнасы".

По информации компании, на данном участке велись работы по установке колодца. Место работ было ограждено. Сам колодец был закрыт.

"Оставалось засыпать только щель у стенки колодца. Рабочие ждали доставку грунта. Группа ребят, шедшая мимо, вдруг побежала за ограждение. На призывы остановиться они не реагировали. В результате один из них по невнимательности попал в щель сбоку от колодца", - сообщили в коммунальной организации.

Здесь добавили, что здоровью мальчика ничего не угрожает, он получил легкие ушибы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1970321-rebenok-provalilsya-v-kanalizatsiyu-ryadom-so-shkoloy-v-atyrau/