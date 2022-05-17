Один из утонувших в Каспии мужчин недавно женился. Двое других пришли к нему на свадьбу

Водолазы вытащили тела утонувших в Актау. Фото: lada.kz

Вчера в Актау трое мужчин утонули в Каспийском море. Позже водолазам удалось достать из воды тела всех троих погибших. Сообщается, что один из мужчин недавно женился.

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что двое из погибших были жителями Караганды и приехали в Актау на свадьбу к другу, который также погиб, передает Lada.kz.

Отмечается, что силами спасателей ДЧС в 19:58 из воды вытащили тело первого жителя Караганды 1999 года рождения, а в 21:36 спасатели подняли второго погибшего карагандинца того же года рождения.

В 22:07 из моря вытащили тело последнего утонувшего, 23-летнего жителя Актау, который, как рассказали в ДЧС, женился 15 мая.

"Двое жителей Караганды приехали на свадьбу к утонувшему жителю Актау. Удалось установить, что двое мужчин решили искупаться, еще двое после бросились их спасать.

Одного из тех, кто прыгнул спасать товарищей, вытащили очевидцы происшествия. Им оказался 26-летний житель Бейнеу. Сейчас его состояние удовлетворительное, он отпущен домой после осмотра врачей", – объяснил замначальника ДЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.

Сообщается, что водолазы во время поисков погружались в воду Каспийского моря на глубину трех метров на расстоянии 1,5-2 метров от берега.

Также на месте работала группа психологической службы департамента по ЧС, которая оказывала помощь 10 близким людям утонувших молодых людей.

"Несмотря на непогоду, спасатели отработали профессионально и качественно, за короткое время тела всех троих утонувших мужчин были обнаружены и извлечены из воды", – добавил Абдикадыров.

Как отметили корреспонденты издания, на месте происшествия были обнаружены спиртные напитки.

О том, что в Каспийском море утонули три человека, стало известно накануне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1969582-odin-iz-utonuvshih-v-kaspii-muzhchin-nedavno-zhenilsya-dvoe-drugih-prishli-k-nemu-na-svadbu/