Три человека погибли на Каспии

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Трагедия произошла сегодня, 16 мая, вечером в Актау - в Каспийском море утонули три человека, сообщается в официальном Instagram ДЧС Мангистауской области.

По данным ведомства, в 4-м микрорайоне Актау примерно в 17:30 во время купания в Каспийском море начали тонуть четыре человека. Одного из них удалось спасти силами очевидцев. Сотрудники Центра медицины катастроф доставили пострадавшего 1996 года рождения в больницу. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Три человека, по информации ДЧС, утонули. Среди погибших - двое жителей Караганды, а также местный житель 1999 года рождения. По информации ведомства, в одежде было найдено его удостоверение личности. Личности двух погибших карагандинцев устанавливаются.

Тело одного погибшего жителя Караганды извлекли из воды в 19:58, добавили в ведомстве.

На месте работают спасатели ДЧС и врачи ЦМК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1969554-tri-cheloveka-pogibli-na-kaspii/