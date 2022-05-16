Тела пропавших братьев нашли в Карагандинской области

Место происшествия. Фото: ДЧС Карагандинской области

В минувшие выходные в Карагандинской области утонули трое парней. Двое из них - родные братья, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Первый трагический случай произошел в Актогайском районе. 14 мая в ДЧС поступило сообщение об исчезновении двух родных братьев 2001 и 2007 годов рождения.

Выяснилось, что накануне они выехали в сторону реки Кусак, после чего больше на связь с родными не выходили.

Спасатели сразу приступили к поиску пропавших. Также к мероприятиям были привлечены сотрудники полиции, местных исполнительных органов и жители. Тела братьев были обнаружены в реке.

"Всего в поисковых работах были задействованы 86 человек, 29 единиц техники и 2 плавательных средства. В 12.35 часов местными жителями в реке было обнаружено тело парня 2001 года рождения. Второй брат был найден спасателями в 17.55 часов на глубине 6 метров. Обстоятельства гибели устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Место происшествия. Фото: ДЧС Карагандинской области

Еще одна трагедия на воде произошла в Жезказгане на Кенгирском водохранилище. В районе дачного общества "Спутник" силами ДЧС из воды извлечено тело молодого человека 2003 года рождения. Обстоятельства его гибели также устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1969432-tela-propavshih-bratev-nashli-v-karagandinskoy-oblasti/