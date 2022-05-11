Мужчина выпал из окна и разбился насмерть в Павлодаре

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84-летнего жителя Павлодара обнаружили под окнами одной из многоэтажек по улице Павлова. В полицию сообщение поступило примерно в 3 часа ночи 9 мая, приехавшие на место медики констатировали смерть, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что тело пенсионера было обнаружено под окнами собственной квартиры. Упал мужчина с высоты 4 этажа. По факту назначена проверка, а также экспертиза.

Стражи порядка отмечают, что признаков насильственной смерти нет. При этом причины произошедшего неизвестны, также неясно, в течение какого времени погибший пролежал под окнами.

Напомним, в сентябре 2021 года в Павлодаре также с высоты 4 этажа выпала 80-летняя женщина. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Тогда медикам и полиции о несчастном случае сообщили очевидцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1968738-muzhchina-vypal-iz-okna-i-razbilsya-nasmert-v-pavlodare/