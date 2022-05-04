Мумифицированное тело мужчины нашли недалеко от Иртыша в ВКО

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Мумифицированное тело мужчины нашли в полукилометре от реки Иртыш в Семее. Предполагается, что это пропавший в октябре прошлого года 38-летний горожанин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции ВКО.

Евгений Беспалов бесследно исчез в Семее в октябре прошлого года. В полицию с заявлением о пропаже обратилась его супруга. К поискам мужчины приступили и полицейские, и волонтеры.

До 30 апреля 2022 года местонахождение Евгения оставалось неизвестным.

"30 апреля сотрудниками Управления полиции Семея на острове Бейбітшілік аралы в 500 метрах от реки Иртыш обнаружен мумифицированный труп неустановленного мужчины, который позже был опознан супругой как без вести пропавший гражданин Беспалов Е.А", - сообщили в полиции.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия.

"Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967893-mumifitsirovannoe-telo-muzhchiny-nashli-nedaleko-ot-irtysha-v-vko/