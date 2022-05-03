Подросток утонул в заброшенном карьере в Шымкенте

Место происшествия. Фото: ДЧС Шымкента/otyrar.kz

2 мая в микрорайоне Кайтпас-1 Каратауского района в заброшенный карьер глубиной около 2 метров упал мальчик 2007 года рождения и утонул. Подробности несчастного случая озвучили в ДЧС Шымкента, передает Otyrar.kz.

По данным ведомства, информация о несчастном случае спасателям поступила 2 мая в 14.45 часов.

Сотрудники выехали на место происшествия и извлекли тело утонувшего подростка примерно в 16.20 часов.

Как пояснили в ДЧС Шымкента, глубина заброшенного карьера составляет 1,5-2 метра, этого достаточно, чтобы утонуть.

"Дети часто ходят туда купаться, хотя мы запрещаем. Там установлены соответствующие таблички", - отметили в ведомстве.

В настоящее время спасатели совместно с акиматом прорабатывают вопрос об ограждении карьера и надеются его закрыть.

Причина трагедии устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку проводит полиция Каратауского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967747-podrostok-utonul-v-zabroshennom-karere-v-shymkente/