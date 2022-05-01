Двухлетний малыш едва не утонул в оросительном канале в Туркестанской области (видео)

Кадр из видео: YouTube / Talgat Uali

В субботу, 30 апреля, в селе Хантаги в Туркестанской области едва не случилась трагедия - двухлетний малыш упал в оросительный канал. Его спасли сотрудники ДЧС, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официального представителя МЧС РК Талгата Уали.

Сообщение о том, что в оросительную трубу диаметром 500 мм упал ребенок, поступило на пульт ДЧС примерно в 8 часов вечера.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что малыш 2020 года рождения остался без присмотра взрослых и упал в трубу. Сложность состояла в том, что ребенок застрял на расстоянии 15 метров.

Спасателям удалось вызволить ребенка. Мальчика передали медикам. Его состояние оценивается как среднее, он находится под наблюдением врачей.

В спасательной операции были задействованы 3 спасателя и 1 единица техники.

В МЧС в очередной раз призвали казахстанцев не оставлять детей без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967593-dvuhletniy-malysh-edva-ne-utonul-v-orositelnom-kanale-v-turkestanskoy-oblasti-video/