Мужчину эвакуировали спасатели из ущелья Алма-Арасан в Алматы (фото)

Спасатели транспортируют пострадавшего. Фото: Служба спасения города Алматы

61-летний мужчина пострадал во время прогулки в горах Заилийского Алатау. Он был эвакуирован городскими спасателями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы".

Мужчину, который был не способен передвигаться самостоятельно, нашли лежащим на склоне горы в 18:55, сообщили в пресс-службе. Приехавшие на место спасатели эвакуировали пострадавшего из ущелья Алма-Арасан.

"Оказав на месте первую доврачебную помощь, спасатели передали его бригаде службы "103" для дальнейшего осмотра и доставки в стационар города.

Как выяснилось, мужчина приехал в ущелье днем на прогулку, а вечером, спускаясь вниз по склону, оступился и получил травму бедра", – объяснили представители Службы спасения города Алматы.

Спасатели транспортируют пострадавшего. Фото: Служба спасения города Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967311-muzhchinu-evakuirovali-spasateli-iz-uschelya-alma-arasan-v-almaty-foto/