Бродячая собака напала на ребенка в Алматинской области

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В селе Аксенгир Жамбылского района бродячая собака напала на 9-летнего мальчика. Пострадавшего с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в Центре детской неотложной медпомощи Алматы, передает Sputnik Казахстан.

Бродячая собака покусала ребенка 22 апреля. После оказания первой медицинской помощи местные врачи направили пострадавшего в больницу №1 южной столицы, где он сейчас находится вместе со своей матерью.

Как рассказала заместитель главного врача Центра детской неотложной медпомощи Алматы Алуа Жексенова, у мальчика диагностировали рваные раны. Он находится в отделении хирургии. Сейчас его состояние средней степени тяжести. Ребенок проведет в больнице еще несколько дней.

В акимате Жамбылского района отметили, что собака уже поймана и передана работникам ветеринарной станции. Как выяснилось, школьник - из многодетной семьи, которой со стороны местных властей будет оказана необходимая помощь.

Между тем в прокуратуре Жамбылского района корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в целях устранения и недопущения подобных случаев в адрес районного акимата внесен акт надзора с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

"Данная ситуация находится на контроле прокуратуры района", - добавили в ведомстве.

Напомним, недавно домашняя собака напала на 11-летнего ребенка в Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967231-brodyachaya-sobaka-napala-na-rebenka-v-almatinskoy-oblasti/