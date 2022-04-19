Шимпанзе выбрался из клетки и толкнул женщину с коляской в зоопарке в Алматы

Шимпанзе Паша. Фото: instagram.com/almatyzoo

В алматинском зоопарке шимпанзе сломал прутья перегонной клетки во время переезда из зимнего вольера в летний. Выбравшийся наружу примат толкнул женщину с коляской, из-за чего ребенок получил ушибы.

О произошедшем инциденте сообщается в официальном Instagram-аккаунте алматинского зоопарка. Это случилось сегодня в 16:21.

Шимпанзе по кличке Паша сломал несколько металлических прутьев в перегонной клетке. Оказавшись за пределами своей территории, он сам оказался в стрессовой ситуации, отмечают сотрудники зоопарка.

"Бегая по территории, шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребенком. Ребенок получил ушибы", – сообщили они.

Отмечается, что штатным фельдшером зоопарка была оказана первая медицинская помощь, после чего для пострадавших вызвали бригаду скорой помощи.

"Зоотехники и ветеринары оперативно справились с ситуацией и сейчас шимпанзе уже находится в своем вольере. Зоопарк будет на связи с родителями пострадавшего ребенка и готов оказать посильную помощь в лечении", – добавили сотрудники алматинского зоопарка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1965832-shimpanze-vybralsya-iz-kletki-i-tolknul-zhenschinu-s-kolyaskoy-v-zooparke-v-almaty/