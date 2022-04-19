14 лошадей утонули в озере в Акмолинской области (видео)

Лошади утонули в озере. Фото: polisia.kz

Туши лошадей, которых считали украденными, нашли в озере Кызыл Сор в Акмолинской области. Хозяин животных понес убытки в размере 7,5 млн тенге, сообщается на странице официального медиа портала МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что еще в декабре 2021 года в Ерейментауский отдел полиции обратился 45-летний местный житель, который сообщил, что у него пропало 14 лошадей. По словам мужчины, животные находились на вольном выпасе в районе отгонного участка со 2 по 8 декабря.

На тот момент данный факт был занесен в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 188-1 "Скотокрадство". Отмечается, что сумма ущерба составила 7 млн 500 тысяч тенге

"Более трех месяцев сотрудники Ерейментауского РОП проводили все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Были проверены овраги, пустыри, лесопосадки в районе исчезновения животных, а также автомашины, занимающиеся перевозкой скота, возможные рынки сбыта мяса животных", – сообщили полицейские.

12 апреля туши утонувших лошадей обнаружились в озере Кызыл Сор.

Передвигаясь на резиновой лодке, оперативники и участковые инспекторы собственными силами извлекли туши животных из водоема.

В полиции подчеркнули, что по своим свойствам озеро является наполовину пресным, наполовину соленым, а потому не подвергается полному обледенению при низких температурах.

"Было установлено, что скот погиб в зимний период, провалившись под тонкий слой льда. Уголовное дело по данному факту было прекращено за отсутствием состава преступления", – отметили сотрудники МВД.

Внимание: видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1965803-14-loshadey-utonuli-v-ozere-v-akmolinskoy-oblasti-video/