Подросток упал с десятиметровой высоты в заброшенном здании в Павлодарской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

Несчастный случай произошел в поселке Калкаман в Павлодарской области - 14-летний подросток упал с десятиметровой высоты на территории заброшенного здания - мальчика госпитализировали, передает Pavlodarnews.kz.

"В заброшенном здании несовершеннолетний 2008 года рождения упал с десятиметровой высоты. В результате пострадавший с множественными травмами госпитализирован в больницу Павлодара", - сообщили изданию в областном департаменте полиции.

По факту произошедшего проводится проверка.

В управлении здравоохранения региона рассказали, что у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти со смещением.

У него также зафиксировали параорбитальную гематому справа, закрытый перелом левой лучевой кости со смещением, множественные ушибы и ссадины тела.

"Состояние пострадавшего средней степени тяжести, получает необходимое лечение. Планируется оперативное лечение в несколько этапов", - цитирует издание сообщение ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1964546-podrostok-upal-s-desyatimetrovoy-vysoty-v-zabroshennom-zdanii-v-pavlodarskoy-oblasti/