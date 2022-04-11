Пропавший в прошлом году мужчина найден мертвым в Карагандинской области

Болат Дюсембаев. Фото: instagram.com/temirtau.rina.kz

В Балхаше найден пропавший в ноябре прошлого года Болат Дюсембаев. Тело мужчины обнаружено на берегу озера без видимых следов насильственной смерти, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Тело пропавшего на берегу озера Балхаш обнаружили местные жители. Они сообщили об этом в полицию.

"Заявление о пропаже поступило в ноябре прошлого года. Сообщалось, что мужчина ушел на озеро на рыбалку и больше на связь с родными не выходил.

Тогда во время оперативно-розыскных мероприятий были найдены его личные вещи на берегу. Однако спасателям не удалось проверить дно озера, так как на нем уже образовался лед.

На прошлой неделе поступило сообщение о том, что на берегу найдено его тело. На нем видимых следов насильственной смерти не установлено", - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Погибшему был 51 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1964457-propavshiy-v-proshlom-godu-muzhchina-nayden-mertvym-v-karagandinskoy-oblasti/