Грузовик опрокинулся в ущелье в Алматинской области. Погиб водитель

Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Трагедия произошла накануне днем в Ескельдинском районе Алматинской области. В результате падения грузовика в ущелье погиб мужчина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

9 апреля в 15:30 в областной департамент по ЧС поступило сообщение о том, что в ущелье Черкасай с горной дороги произошло опрокидывание машины "ГАЗ-66".

В результате данного инцидента на месте скончался мужчина 1969 года рождения, еще один мужчина 1990 года рождения получил травмы.

"Силами спасателей Оперативно-спасательного отряда ДЧС (5 сотрудников и 1 единица техники), волонтеров (10 человек и 2 единицы техники) проведены работы по подъему из ущелья тела погибшего водителя", - сообщили в пресс-службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1964324-gruzovik-oprokinulsya-v-uschele-v-almatinskoy-oblasti-pogib-voditel/