Казахстанца убили в Бангладеш

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанец, уехавший в Бангладеш по работе, погиб в результате бытовой драки. Он скончался от полученных ножевых ранений, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Сообщается, что в субботу, 26 марта, в консульский отдел Посольства РК в Индии поступило сообщение о том, что на территории Бангладеш в результате бытовой драки между сотрудниками одной компании погиб гражданин Казахстана.

"Смерть наступила в результате полученных ножевых ранений", – отметили в министерстве.

Также в результате драки от ножевых ранений пострадал еще один казахстанец. Сейчас, по данным МИДа, он находится в одной из больниц города Дакка.

В ведомстве сообщили, что казахстанцы приехали в Бангладеш по работе. Они сотрудничали с российской компанией, которая занимается строительством атомной электростанции в город Руппур.

"Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с представителями упомянутой компании и родственниками погибшего для выяснения полной информации о случившемся инциденте и оказания содействия в отправке тела в РК", – подчеркнули в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1962845-kazahstantsa-ubili-v-bangladesh/