Учитель скончалась на спортивных соревнованиях в Акмолинской области

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43-летняя учительница скончалась на спартакиаде "Мұғалім-2022" в городе Степняк Акмолинской области вчера, 28 марта. Женщине неожиданно стало плохо, подоспевшие медики не смогли спасти ее.

Как сообщает Sputnik Казахстан, ссылаясь на управление образования региона, зональная спартакиада "Мұғалім-2022" проводится среди работников организаций образования. В программу соревнований входят волейбол, настольный теннис, тогызкумалак, шахматы, двоеборье и национальные виды спорта.

Погибшая работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе основной средней школы села Мамай.

Участники соревнований рассказали, что педагогу стало плохо во время игры в волейбол. Она ушла с поля, села на лавку и через некоторое время потеряла сознание.

"Медработник оказал первую медицинскую помощь, после чего ее на скорой помощи доставили в районную больницу", - уточнили в управлении образования.

Погибшая была замужем, воспитывала троих детей.

"Со слов директора школы, погибшая на здоровье не жаловалась и на учете в центральной больнице района Биржан сал не состояла. Ежегодный медицинский осмотр прошла, имела доступ к работе", - цитирует издание сообщение управления образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1962484-uchitel-skonchalas-na-sportivnyh-sorevnovaniyah-v-akmolinskoy-oblasti/