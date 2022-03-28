Ребенка насмерть придавило упавшим деревом в Таразе (фото)

Фото с места ЧП: instagram.com/taraz_life

Трагический инцидент произошел вчера, 27 марта, в Таразе - 12-летнего подростка насмерть придавило рухнувшим деревом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Жамбылской области.

Как рассказали в правоохранительных органах, несчастный случай произошел примерно в 13:00. Мальчик вместе с мамой стоял возле автобусной остановки, когда на него упало дерево.

"В результате данного происшествия несовершеннолетний от полученных телесных травм погиб на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на полное и всестороннее расследование произошедшего", - говорится в сообщении полиции.

Погибшему было 12 лет.

В соцсетях появились фото с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Алматы обрушившиеся в результате снегопада ветки и стволы деревьев повредили больше 40 автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1962321-rebenka-nasmert-pridavilo-upavshim-derevom-v-zhambylskoy-oblasti/