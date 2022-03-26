Электросварщик погиб в Экибастузе, упав с 20-метровой высоты

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Рабочий упал с высоты более 20 метров, проводя ремонтные работы трубы выхлопного котла в городе Экибастузе. Падения мужчина не пережил. Кроме того, в Павлодаре пострадали еще двое рабочих.

Специалист, проводивший сварочные работы, погиб при падении с большой высоты. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

"25 марта в 23:00 в производственном цехе 36-летний газоэлектросварщик, ремонтируя трубу выхлопного котла, упал с высоты отметки 74 метра на отметку 51 метр", – говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

Отмечается, что от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, в эту же ночь в Павлодаре произошло еще два несчастных случая.

При работе в производственном цехе одного из АО 45-летнему сварщику упала на голову металлическая деталь от бетонной плиты. Также, в одном из торговых домов города, 28-летний разнорабочий упал со стремянки при отделке здания.

Оба рабочих были госпитализированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1962225-elektrosvarschik-pogib-v-ekibastuze-upav-s-20-metrovoy-vysoty/