Строитель таинственным образом погиб в аппарате МРТ в Таразе

Фото, на котором изображен погибший (справа). Кадр из видео: телеканал "КТК" / ktk.kz

В одной из диагностических лабораторий Тараза в аппарате МРТ погиб 35-летний строитель, проводивший ремонт в здании. Родные погибшего требуют наказания для медорганизации, передает КТК.

По информации телеканала, мужчину буквально засосало внутрь и придавило другим 70-килограммовым агрегатом. Спасателям с трудом удалось достать его тело.

Со слов очевидцев стало известно, что двое строителей несли копировальный аппарат мимо комнаты, где стоял магнитно-резонансный томограф. Каким-то образом 35-летний мужчина оказался зажат 70-килограммовым прибором внутри аппарата МРТ.

Медики не успели помочь мужчине, он скончался еще до их приезда.

Тем не менее, отмечается, что диагностический центр до сих пор работает. Правда, никого из администрации корреспондентам телеканала там найти не удалось. По словам родных, в момент происшествия в здании тоже не было ответственных – даже за технику безопасности.

Родные погибшего требуют наказать организацию.

"Они вообще должны освободить, раз ремонт, любой человек раз ремонт начинает делать, комнату освободить они должны.

Оказывается, там какой-то аппарат поднимали, заходили в комнату МРТ – и его присосало. Как присосало? Что присосало? Я сама даже не знаю.

Он в жизни ничего не видел. Маленькая девочка, невинная девочка маленькая сироткой осталась. Ему б жить и жить только", – говорит мать погибшего.

В полиции сообщили, что вызов о смерти мужчины поступил около 13:00.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК (нарушение правил охраны труда). Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие", – сообщили в ДП Жамбылской области.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1961570-stroitel-tainstvennym-obrazom-pogib-v-apparate-mrt-v-taraze/