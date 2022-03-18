20 лошадей погибло под поездом недалеко от Нур-Султана (фото)

Погибшая лошадь. Фото: пресс-служба ДП на транспорте

В 60 километрах от Нур-Султана под поезд попал табун лошадей. Погибло 20 животных, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

По данным транспортных полицейских, инцидент произошел ночью 18 марта около 03:00 часов. Это случилось на перегоне "Еркеншилик – Сарыоба", который расположен в 60 километрах от города Нур-Султана.

"Машинист грузового поезда в темноте не сразу заметил находящихся на железной дороге животных и совершил наезд на 20 голов лошадей", – сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что в ходе проверки сотрудники транспортной полиции установили 44-летнего пастуха, который оставил ночью табун лошадей без присмотра.

В полиции отметили, что в отношении мужчины уже составлен протокол об административном правонарушений по статье 559 КРКоАП по факту выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

"Правонарушитель привлечен к административной ответственности", – заявили транспортные полицейские.

Погибшие лошади. Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Погибшая лошадь. Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Погибшие лошади. Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1961507-20-loshadey-pogiblo-pod-poezdom-nedaleko-ot-nur-sultana-foto/