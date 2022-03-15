Стало известно состояние женщины, упавшей с моста в ВКО

Кадр из видео: пресс-служба ДЧС ВКО

На днях в Восточно-Казахстанской области женщина упала с железнодорожного моста. Предварительно, ее состояние оценивалось как тяжелое, но после осмотра врачей женщина отказалась от госпитализации, сообщает YK-News.kz.

Как сообщали ранее в пресс-службе ДЧС ВКО, женщину, упавшую с моста в Риддере, не могли транспортировать медики, так как подъезда для машины к месту падения не было. Пострадавшую транспортировали спасатели.

Позже стало известно, что происшествие заметили очевидцы, которые и вызвали скорую помощь.

"Я шел домой и случайно увидел двух женщин под мостом, одна из которых лежала на снегу, а вторая пыталась ей помочь. Я спустился к ним, хотел поднять пострадавшую, но потом понял, что лучше ее не трогать: женщина жаловалась на боли в области таза и говорила, что не чувствует ног", – рассказал один из местных жителей.

Корреспонденты издания обратились в областное управление здравоохранения, чтобы узнать о состоянии пациентки. Оказалось, что переломов у пострадавшей нет.

"Женщина 1989 года рождения экстренно поступила в травматологическое отделение КГП "Риддерская городская больница". При поступлении у нее было растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава, множественные ушибы тела", – объяснили в ведомстве.

Тем не менее, пострадавшая отказалась от госпитализации. Сообщается, что ей было рекомендовано амбулаторное лечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1960710-stalo-izvestno-sostoyanie-zhenschiny-upavshey-s-mosta-v-vko/