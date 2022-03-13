Женщина упала с железнодорожного моста в ВКО (фото, видео)

Фото с места событий: ДЧС ВКО

Спасатели Риддера пришли на помощь врачам, которые не могли транспортировать женщину в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Instagram ДЧС ВКО.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники службы спасения предположили, что пострадавшая шла по рельсам, поскользнулась и упала с железнодорожного моста. Говорить женщина не могла, ее состояние было тяжелым.

Работу спасателям осложняло отсутствие подъезда к месту падения. Поэтому сотрудникам пришлось спуститься вниз, аккуратно переложить пострадавшую на носилки и транспортировать до автомобиля скорой, а после передать врачам.

В ДЧС призвали граждан в гололед быть внимательными, не торопиться, соблюдать меры предосторожности, а также обратить особое внимание на свою обувь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1960436-zhenschina-upala-s-zheleznodorozhnogo-mosta-v-vko-foto-video/