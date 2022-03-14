Рука работницы хлебопекарни в Караганде застряла в промышленной мясорубке

Спасатель освобождает руку пострадавшей. Фото: ДЧС Карагандинской области

Карагандинка пострадала в результате несчастного случая на производстве. Рука 47-летней женщины попала в промышленную мясорубку, сообщается на официальном сайте ДЧС Карагандинской области.

Инцидент произошел в выходные в хлебопекарне на улице Асфальтная.

Сотрудниками ДЧС оказана помощь пострадавшей женщине, правая рука которой застряла в промышленной электрической мясорубке.

Женщина была передана бригаде скорой медицинской помощи.

За прошедшие выходные спасатели Карагандинской области осуществили 36 выездов, было спасено 13 человек, из них 6 детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1960667-ruka-rabotnitsy-hlebopekarni-v-karagande-zastryala-v-promyshlennoy-myasorubke/