Двое мужчин разбились насмерть, сорвавшись с крыши в Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В понедельник, 21 февраля, в Атырау случился трагический инцидент - двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши. Полиция возбудила уголовное дело, передает КТК.

По данным телеканала, в тот вечер рабочие перекрывали крышу в пятиэтажном доме. В какой-то момент мужчины, поскользнувшись, упали вниз. На место приехала скорая помощь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть обоих рабочих.

Сообщается, что погибшим было 25 и 36 лет.

Как рассказали очевидцы, мужчины работали без страховки, но в подрядной организации уверяют, что технику безопасности на объектах соблюдают строго.

В связи с трагедией создана комиссия при инспекции труда. Между тем полиция начала расследование.

"В настоящее время по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что оба работника не имели страховочных ремней безопасности", - сообщили в Департаменте полиции Атырауской области.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1957387-dvoe-muzhchin-razbilis-nasmert-sorvavshis-s-kryshi-v-atyrau/