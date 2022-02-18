Унесло на льдине на Капшагае: найдено тело пропавшего месяц назад мужчины

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Пропавшего больше месяца назад 42-летнего рыбака нашли мертвым в Капшагайском водохранилище. Мужчину вместе с двумя товарищами унесло на отколовшейся льдине. Двоих удалось спасти. Подробности поисковых мероприятий озвучили в ДЧС Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Волонтеры разместили информацию об обнаружении тела пропавшего 42-летнего мужчины. Сообщается, что он 15 января занимался подледной рыбалкой в районе зоны отдыха "Голубой залив", но потом его унесло на льдине.

В ДЧС Алматинской области факт подтвердили. В ведомстве уточнили, что спасатели уже извлекли из воды тело рыбака, которого удалось обнаружить при помощи видеокамеры.

"15 января на пульт "112" поступило сообщение о том, что в районе "Голубого залива" на Капшагайском водохранилище при проведении ночной подледной рыбалки откололась льдина с тремя мужчинами.

В ходе спасательных работ удалось отыскать двоих терпящих бедствие. Поиски третьего, который, предположительно, провалился под лед, проводились с использованием спецтехники и вертолета "Казавиаспаса". Поисково-спасательные работы длились 10 дней, но тогда оказались безрезультатны", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

В ведомстве добавили, что на момент проведения поисков льда на Капшагайском водохранилище не было. Сейчас же его толщина составляет от 5 см.

"Родственники погибшего, делая во льду лунки, спускали в них камеру для ловли рыбы. Одна из таких попыток дала результаты. В объективе они увидели тело.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Тело мужчины было извлечено из воды", - резюмировали в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1956839-uneslo-na-ldine-na-kapshagae-naydeno-telo-propavshego-mesyats-nazad-muzhchiny/