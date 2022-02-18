Сотрудницу роддома насмерть зажало лифтом в Уральске: озвучены итоги расследования

Роддом в Уральске. Фото: NUR.KZ

В Уральске огласили результаты расследования по делу о гибели сотрудницы перинатального центра. 50-летнюю женщину зажало между кабиной и шахтой лифта медучреждения. Установлено, что подъемник должен был прекратить свою работу еще семь лет назад, но его почему-то использовали, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в управлении по инспекции труда ЗКО, несчастный случай произошел 31 декабря 2021 года. Лифтер перинатального центра погибла на своем рабочем месте.

"Было открыто специальное расследование несчастного случая. В созданную комиссию вошли представители перинатального центра и отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Выяснилось, что в медицинском учреждении имеется 6 лифтов. У трех из них в 2014 году истек срок эксплуатации. Но они продолжали работать.

Ответственные в допущении несчастного случая - директор перинатального центра и заведующий по хозяйственной части медицинского учреждения. Они должны были не допустить эксплуатации неисправных лифтов", - сообщил государственный инспектор труда ЗКО Казбек Жумагереев.

Выводы расследования уже переданы в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Проводятся экспертизы, направленные на исследование обстоятельств произошедшего, по результатам расследования по уголовному делу будет принято законное процессуальное решение", - отметили в пресс-службе департаменте полиции ЗКО.

В медицинском учреждении заявили, что сейчас неисправные лифты опечатаны и не работают. Других комментариев в перинатальном центре не дают.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудницу роддома насмерть зажало лифтом в Уральске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1956818-sotrudnitsu-roddoma-nasmert-zazhalo-liftom-v-uralske-ozvucheny-itogi-rassledovaniya/