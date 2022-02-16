Ребенок проглотил иголку и 2 дня боялся признаться родителям в Карагандинской области
10-летний житель города Каражал нечаянно проглотил иголку и два дня терпел дискомфорт, боясь признаться родителям. Мальчик рассказал обо всем, когда боли в животе стали усиливаться. Состояние пациента прокомментировали в управлении здравоохранения Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
После признания родители доставили сына в медучреждение Каражала, откуда ребенок был направлен в Жезказган.
"В приемный покой многопрофильной больницы Жезказгана 12 февраля обратился пациент 2011 года рождения в сопровождении родителей. Он жаловался на боли в животе при движении и наличие инородного тела в желудочно-кишечном тракте. Со слов отца ребенка, за два дня до обращения сын проглотил иголку, играя в домашних условиях", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.
Мальчик был осмотрен и обследован специалистами многопрофильной больницы Жезказгана. Обзорная рентгенография подтвердила наличие инородного тела в желудочно-кишечном тракте.
"При обследовании было обнаружено инородное тело (английская булавка) в антральном отделе желудка. Инородное тело было удалено эндоскопическим путем. Жизни ребенка ничего не угрожает. Его родителям были даны рекомендации наблюдения у детского хирурга по месту жительства", - добавили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1956340-rebenok-proglotil-igolku-i-2-dnya-boyalsya-priznatsya-roditelyam-v-karagandinskoy-oblasti/