Свыше 450 раз экстренно тормозили поезда в Казахстане, чтобы не сбить людей

Иллюстративное фото: pixabay.com

Больше 450 экстренных торможений применили машинисты поездов для предотвращения наездов на людей в 2021 году, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

Такие данные озвучили в ходе селекторного совещания с участием руководителей линейных подразделений по вопросам обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте и сохранности перевозимых грузов.

Из общего количества нарушителей (более 450) наибольшее их число зафиксировано в Актюбинской и Алматинской областях, а также в Шымкенте.

По данным компании, для предотвращения наезда на скот локомотивные бригады применили свыше 900 экстренных торможений.

За тот же период на железнодорожных путях произошло 26 ДТП.

В пресс-службе КТЖ отметили, что принимаемые меры и средства, создающие эффект барьера к допуску людей на пути и выпасу животных не дают гарантии безопасности.

Сейчас в Минюсте рассматривается предложение железнодорожников об ужесточении административной ответственности и увеличении суммы штрафа за нарушение правил нахождения в зоне движения поездов.

На сегодняшний день сумма штрафа составляет 3 МРП (больше 9 тыс. тенге).

В ходе совещания также рассмотрены вопросы обеспечения сохранности грузов. Как отметили в КТЖ, особого внимания требует охрана грузов в "брошенных" поездах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1956149-svyshe-450-raz-ekstrenno-tormozili-poezda-v-kazahstane-chtoby-ne-sbit-lyudey/