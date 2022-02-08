Семилетний мальчик провалился в септик на западе Казахстана (видео)

Фото с места событий. Источник: instagram.com/batysqaz_tjd

В Западно-Казахстанской области семилетний мальчик провалился в септик, об этом сообщается на официальной странице ДЧС ЗКО в Instagram.

Сегодня, 8 февраля, во второй половине дня на пульт 101 поступило сообщение о том, что в одном из пригородных сел в шахту септика провалился ребенок.

"Незамедлительно прибывшие на место спасатели установили, что по указанному адресу мальчик 2015 года рождения, играя во дворе строящегося дома, провалился в шахту сухого септика, который еще не действует", - рассказали в областном департаменте по ЧС.

Спасатели оперативно вытащили ребенка и передали прибывшей бригаде скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1955221-semiletniy-malchik-provalilsya-v-septik-na-zapade-kazahstana-video/