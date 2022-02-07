Осужденный за изнасилование девочки умер в Шымкенте

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В учреждении максимальной безопасности ИЧ-167/2 в Шымкенте произошел инцидент, в результате которого скончался осужденный за изнасилование несовершеннолетней. Информацию прокомментировали в ДУИС, передает Otyrar.kz.

По предварительным данным, заключенный получил серьезную травму после падения. Его госпитализировали в больницу и прооперировали. Однако спасти осужденного не удалось.

Сейчас прокуратура проводит расследование. Для объективности к делу подключились местные организации по защите прав человека.

Также проверку назначили в департаменте уголовно-исполнительной системы.

"По указанному факту в учреждение УИС прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники прокуратуры. Начато досудебное расследование, проводится служебная проверка. В настоящее время причины и обстоятельства данного инцидента выясняются", - сообщили в ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1954999-osuzhdennyy-za-iznasilovanie-devochki-umer-v-shymkente/