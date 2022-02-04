51-летняя жительница Балхаша разбилась насмерть, выпав из окна второго этажа

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В Балхаше при странных обстоятельствах погибла 51-летняя женщина. Она выпала из окна квартиры второго этажа. Факт гибели женщины зарегистрирован в полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Несчастный случай произошел на улице Букейханова.

По словам местных жителей, женщина была заперта дома и пыталась выбраться из квартиры через окно. Вероятно, она не рассчитала свои силы и сорвалась с высоты вниз.

При падении горожанка ударилась о бетонное ограждение. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области подтвердили, что по указанному адресу погибла женщина. В ведомстве сообщили, что зарегистрировали данный факт.

"Обстоятельства происшествия выясняются. По данному делу назначены экспертизы. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1954699-51-letnyaya-zhitelnitsa-balhasha-razbilas-nasmert-vypav-iz-okna-vtorogo-etazha/