Найдено тело рыбака, утонувшего у заброшенной базы отдыха на Каспии

Каспийское море. Фото: Rafael_Wiedenmeier / Getty Images

Спасатели нашли и извлекли тело мужчины, утонувшего у заброшенной базы отдыха в пригороде Актау 29 января. Подробности поисковой операции опубликовала Instagram-страница ДЧС Мангистауской области.

Поисковые работы велись с 29 января. Тело утонувшего рыбака искали 62 сотрудника ДЧС с помощью 4 единиц техники и 4 плавсредств. К поискам были также привлечены 5 плавательных средств частных лиц, 1 корабль Погранслужбы КНБ, а также военнослужащие и волонтеры.

"30 января в 16:40 в 250 метрах от берега на глубине 4 метров группой в составе водолазов оперативно-спасательного отряда совместно с дайвером дайвинг-центра "Тайфун" найдено и извлечено тело мужчины 1964 года рождения. Поисково-спасательные работы завершены", - сообщили в ДЧС.

Напомним, 29 января два рыбака отправились искать промысловую сеть, которую сорвало из-за сильного ветра. Они увидели торчащую из воды бутылку, один из рыбаков пошел к ней и провалился по шею. Напарник пытался спасти его, но, к сожалению, не смог: тело мужчины утянуло на дно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1953741-naydeno-telo-rybaka-utonuvshego-u-zabroshennoy-bazy-otdyha-na-kaspii/