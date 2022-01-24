Пропавшего мужчину нашли мертвым в Павлодаре

Роман Малахов. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

Пропавшего 22 января 35-летнего мужчину нашли мертвым в Павлодаре. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

О пропаже мужчины сообщили волонтеры на своей странице в Instagram. По их данным, Роман Малахов 22 января вышел из своей квартиры в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Добровольцы просматривали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали местных жителей и встретились с родными.

В департаменте полиции Павлодарской области рассказали, что ночью 22 января к стражам порядка обратилась женщина с заявлением об установлении местонахождения ее 35-летнего сына. Она пояснила, что утром он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Правоохранители приступили к поискам павлодарца. Вместе со спасателями и волонтерами проверяли улицы и подъезды, колодцы и заброшенные дома, торговые центры и здания. Работа продолжалась в течение суток.

"23 января в 16.00 часов на берегу реки Иртыш обнаружено тело без внешних признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительная причина смерти - обморожение", - сообщили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1952617-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-v-pavlodare/