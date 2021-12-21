Мужчину насмерть придавило металлоконструкцией в Алматинской области

Фото с места событий: РОСО МЧС РК

Трагедия произошла ночью 20 декабря в селе Байсерке. При погрузке кукурузы металлической конструкцией насмерть придавило человека, сообщается в официальном Instagram РОСО МЧС РК.

Сообщение о данном инциденте поступило в оперативную дежурную часть РОСО в минувший понедельник. Сотрудники спасательного отряда выехали на место происшествия.

К моменту прибытия пострадавший 1982 года рождения был уже мертв, отметили в пресс-службе.

Спасатели с помощью бензореза вырезали дно металлической конструкции. Накопитель подняли с помощью крана. После они смогли извлечь тело погибшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1947833-muzhchinu-nasmert-pridavilo-metallokonstruktsiey-v-almatinskoy-oblasti/