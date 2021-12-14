Машина провалилась под лед в Костанайской области: мать и сын погибли

Иллюстративное фото: ДЧС Костанайской области

Трагедия произошла в Костанайской области недалеко от города Лисаковск - машина, в которой находились три человека, провалилась под лед. Лишь одному мужчине удалось спастись, передает издание "Костанайские новости".

По данным издания, в авто находились женщина, ее сын и друг семьи. Все они на автомобиле отца семейства отправились на рыбалку на водохранилище, расположенное недалеко от бывшей базы отдыха "Волна".

Но отдых закончился трагедией - автомобиль Renault Duster попал в промоину и ушел под лед. 65-летняя женщина и ее 44-летний сын утонули. 62-летнему мужчине, другу семьи, удалось выбраться из авто.

Издание "Алау" уточняет, что спасшийся из затонувшей машины мужчина добрался до сторожевого домика бывшей турбазы и позвонил сыну, который и вызвал спасателей.

Напомним, похожая трагедия произошла в Костанайской области и в конце ноября - во время рыбалки автомобиль провалился под лед. 72-летний мужчина погиб на глазах своих сыновей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1946787-mashina-provalilas-pod-led-v-kostanayskoy-oblasti-mat-i-syn-pogibli/