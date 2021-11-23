Машина провалилась под лед в Костанайской области: мужчина погиб на глазах у сыновей

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

Мужчина пытался пересечь реку Убаган на машине, но провалился под лед и пошел на дно. Спасти его не смогли, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

22 ноября в Мендыкаринском районе семья в составе отца, двоих сыновей и еще одного родственника отправилась рыбачить на реку Убаган в 40 км от села Харьковское.

В 21.20 часов спасателям поступило сообщение о том, что 72-летний мужчина утонул, пытаясь пересечь реку на легковом автомобиле.

Утром на следующий день на место происшествия прибыли сотрудники, чтобы вытащить тело погибшего. Сыновья говорят, что произошел несчастный случай.

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

"Мы отошли проверить сети, а отец остался следить за машинами. Услышав звук мотора, мы с братом увидели, как он взял один из двух автомобилей и поехал в сторону тонкого льда. Мы побежали за ним, кричали. Дальше он просто начал проваливаться, мы прыгнули за ним под лед, но вытащить не смогли", - рассказал один из сыновей мужчины.

Он отметил, что не понимает, почему отец так поступил, ведь семья часто бывала в этих местах и знала опасные места.

В 10.00 утра водолазы извлекли тело и передали его родным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1943574-mashina-provalilas-pod-led-v-kostanayskoy-oblasti-muzhchina-pogib-na-glazah-u-synovey/