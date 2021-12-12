Проводник поезда погиб от удара током на старом вокзале в Нур-Султане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Трагедия произошла на старом вокзале в Нур-Султане. Там от удара током погиб проводник поезда, сообщает МИА "Казинформ".

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 156 УК РК, сообщили корреспондентам издания в пресс-службе ДП на транспорте.

Проводится расследование. Подчеркивается, что иная информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1946563-provodnik-poezda-pogib-ot-udara-tokom-na-starom-vokzale-v-nur-sultane/