Мужчина провалился в колодец в Костанайской области

Люк, куда провалился потерпевший. Фото: ДЧС Костанайской области

Оператор АГЗС спас мужчину, который провалился в колодец в селе Карасу в Костанайской области, сообщается на официальном сайте ДЧС региона.

Инцидент произошел вечером 5 декабря. В пожарную часть поступил сигнал о том, что мужчина провалился в колодец. На место выехали сотрудники местного ОЧС.

Они выяснили, что 27-летний мужчина упал в открытый колодец на улице Дорожная. До приезда спасателей на помощь пострадавшему пришел местный житель.

Спасителя зовут Руслан Тлегенов. Мужчине 40 лет, он работает оператором АГЗС. Герой пояснил, что к нему обратилась незнакомая женщина, когда он находился на рабочем месте.

По его словам, женщина увидела попавшего в беду человека и попросила Руслана позвонить в полицию.

"Внезапно я услышал слезные крики о помощи из глубины колодца, я кинулся спасать человека, однако вызволить без подручных средств было тяжело", - рассказал мужчина.

После звонка Руслана подъехали сотрудники отдела полиции Карасуского района и совместно вытащили провалившегося в колодец мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с переохлаждением первой степени.

Спасенный рассказал, как провалился в колодец.

"Было уже темно, примерно 21:00 часов вечера. Я просто шел домой, разговаривая по телефону с мамой. Внезапно я поскользнулся, не удержал равновесие и совсем не заметил рядом стоящего открытого колодца, мама все еще висела на трубке и услышала, как я упал", - вспомнил мужчина.

Он поблагодарил своего спасителя и сотрудников полиции, которые вытащили его из колодца.

Сейчас мужчина в медицинской помощи не нуждается, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, отметили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1945754-muzhchina-provalilsya-v-kolodets-v-kostanayskoy-oblasti/