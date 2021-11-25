27 мигрантов утонули в проливе Ла-Манш при попытке попасть в Великобританию

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Минимум 27 мигрантов утонули в проливе Ла-Манш, направляясь в Великобританию, передает Би-би-си.

Ранее сообщалось о 31 погибшем человеке, но количество жертв позже уточнили. Среди выживших - два человека, один пропал без вести. А среди погибших были пять женщин и одна девочка.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на бельгийской границе были арестованы четыре человека, возможно, причастных к инциденту.

"Мы подозреваем, что они были напрямую связаны с этим конкретным переходом", - сказал Джонсон.

Британский премьер-министр заявил, что потрясен случившимся. Они попытаются искоренить деятельность преступников, которые занимаются нелегальными переходами и подвергают таким образом опасности жизнь людей.

Международная организация по миграции утверждает, что это самый крупный разовый инцидент с большим количеством жертв в проливе Ла-Манш с тех пор, как они начали собирать данные в 2014 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1943817-27-migrantov-utonuli-v-prolive-la-mansh-v-popytke-popast-v-velikobritaniyu/