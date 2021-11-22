Мужчина хотел зарезать лошадь и получил перелом черепа в Павлодарской области

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Несчастный случай произошел в селе Курколь Аксуского района. 50-летний мужчина пытался зарезать лошадь, однако в итоге сам получил тяжелую травму головы. С места происшествия его пришлось госпитализировать, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

Инцидент произошел 21 ноября. Сейчас полицейские проводят проверку. Известно, что сельский житель собирался провести забой лошади в полдень, но попал в больницу.

"Мужчина поступил с ушибом головного мозга, плащевидной субдуральной гематомой слева, закрытым переломом свода и лицевого черепа слева, параорбитальной гематомой, закрытым переломом дистального метаэпифиза лучевой кости с обеих сторон", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

Медики уточнили, что травму мужчина получил при попытке привязать лошадь, она его откинула, он отлетел в бетонную плиту. На данный момент состояние пациента оценивается как тяжелое. Проводят операцию по трепанации черепа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1943295-muzhchina-hotel-zarezat-loshad-i-poluchil-perelom-cherepa-v-pavlodarskoy-oblasti/